Oasport.it - Snowboard, vince sempre l’Italia! Daniele Bagozza batte Messner nella finale tutta azzurra a Yanqing

Leggi su Oasport.it

e soloCoppa del Mondo dialpino al maschile. Quattro gare in Cina, tra Mylin e, equamente divise tra PGS e PSL, e quattro vittorie per il Bel Paese che si dimostra di gran lunga la nazione più fortedisciplina. Oggi, nel secondo slalom stagionale, are è il quarto atleta diverso:.Ancora una volta poi è grande festa per il tricolore, visto che c’è una nuova doppietta:, classe 1995, alla sesta vittoria della carriera (quinta in slalom), si impone per soli tre centesimi in unamolto entusiasmante sul connazionale Gabriel, già sul podio sette giorni fa.A completare il podio troviamo l’austriaco Andreas Prommegger cheSmall Final lo sloveno Tim Mastnak, nuovo leader della Coppa del Mondo generale (fuori nelle qualificazioni Maurizio Bormolini).