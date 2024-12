Ilrestodelcarlino.it - Sferisterio, nulla di fatto. Si aspetta il direttore artistico

Non c’è stata nessuna fumata bianca o nera per il nuovodello, perché dinon si è tenuta la riunione del consiglio di amministrazione dell’Associazione che doveva scegliere il nuovo. Il problema è stato determinato dalle difficoltà per il collegamento online incontrate dal soprano Serena Gamberoni: la cantante si trova a Londra dove da martedì a giovedì è impegnata nell’opera La Rondine di Puccini sotto la direzione di Antonio Pappano. I ripetuti tentativi di stabilire un contatto per avviare la discussione sui cinque profili non hanno dato l’esito sperato e così alla fine si è deciso di rinviare la scelta a domani. I cinque, che sono in corsa per proseguire il cartellone presentato da Paolo Gavazzeni e poi scrivere i successivi due, sono il portorecanatese David Crescenzi, che sta lavorando anche in Romania e in Germania; Edoardo Bottaccin, dal 2023del Teatro sociale di Rovigo salito agli onori della cronaca anche per essere in Italia il più giovane ad avere avuto un simile incarico; ild’orchestra Giuseppe Acquaviva, sovrintendente della Fondazione teatro sociale di Camogli il cui mandato scadrà il prossimo anno; il francese Olivier Descotes che è stato Consigliere del Ministro della Cultura francese, è stato poi nominato addetto culturale all’ambasciata di Francia in Italia, segretario generale del Rossini Opera Festival; Marco Vinco, presidente dell’Accademia Salieri di Legnago.