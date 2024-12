Ilgiorno.it - Piero Gros: il legame con Monza e l'eredità della Valanga Azzurra

Frequenta la città e ammette che un po’ del suo cuore è qua. Suona insolito detto da, 70 anni, campione di sci, piemontese di Sauze d’Oulx ("sono un montanaro, ma mi piace il mare"). Pierino vinse l’oro alle Olimpiadi di Innsbruck nel 1976. Trionfò nella Coppa del Mondo assoluta nella stagione 1973-1974. Insieme a Paola Magoni, vincitrice dello slalom speciale alle Olimpiadi di Sarajevo nel 1984, di recente ha fatto tappa a. I due campioni olimpici sono stati gli ospiti d’onoreserata promossa dalla Gem per il centenario di fondazione.in questa occasione ha anche spiegato di essere legato aper viaColmar, l’azienda nota a livello internazionale per l’abbigliamento sportivo e non. La Colmar, per anni, è stata la fornitricenazionaledi sci.