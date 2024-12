Liberoquotidiano.it - "Non si torna in dietro". Al Jolani si prende Damasco, addio Assad

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo la caduta del regime die la presa dida parte delle milizie ribelli nella capitale della Siria è arrivato il capo di Hayat Tahrir al Sham, il gruppo che guida la coalizione islamista, Abu Mohammed al. “Non siin, il futuro è nostro", ha detto alla tv siriana il leader del fronte dei ribelli, che dopo aver preso in custodia il premier siriano, Muhammad al-Jalali, hanno fatto sapere che al momento il primo ministro resta in carica. Intanto il ministero degli Esteri della Russia ha confermato che Bashar alha lasciato la Siria, senza precisare dove si trovi l'ex rais. "La fine della dittatura diè uno sviluppo positivo e atteso da tempo. Dimostra anche la debolezza dei sostenitori di, Russia e Iran", scrive su X l'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas.