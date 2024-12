Napolipiu.com - Napoli, svelato il nuovo slogan nello spogliatoio: il significato nascosto

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, emerge unmantra negli spogliatoi azzurri. De Laurentiis ha già dato il suo endorsement. Una nuova era, unmotto. Secondo quanto riportato da Tuttosport,delsta prendendo forma undestinato a lasciare il segno. Dal celebre "Tutto per lei" dell'epoca Spalletti, gli azzurri sono passati al "Tutti con lui", dove il riferimento è chiaro: Antonio Conte.La metamorfosi ha già trovato il suo primo sostenitore di peso. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti dato il suo benestare, commentando il recente turnover nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio come "una lezione di vita sportiva per la squadra".Questomantra arriva in un momento cruciale per gli azzurri, che al Maradona hanno mostrato finora numeri importanti: 6 vittorie su 7 incontri disputati e solo 5 reti subite.