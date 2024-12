Oasport.it - Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario domenica 8 dicembre, tv, streaming

Ieri i fuochi d’artificio sono stati decisamente spenti, e chissà se quest’si riaccenderanno. Nell’undicesima partita del matchditraDommaraju, sarà l’indiano ad avere il Bianco. E, a questo punto, sarà lui a doverci provare.LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 10.00Questo in virtù del fatto che lo sfidante sembra davvero l’unico dei due giocatori in grado, ormai, di andare a mettere insieme una posizione con speranze di convertirla in vittoria. Tolta la prima, clamorosa partita, infatti, il cinese e campione in carica ha il più delle volte giocato semplicemente per tenersi la parità, sperando chissà in che cosa. Ora non c’è che dire, tocca ascoprire le proprie carte, e anche quelle del team che lo sostiene.Il confronto per il Campionato del Mondo traDommaraju va in scenadalle ore 10:00 (undicesima partita).