Liberoquotidiano.it - M5S: Gasparri, 'Pirro quando vuole lezioni di preferenze spiegherò cos'è politica'

Roma, 8 dic.(Adnkronos) - “dida me che ne ho prese centinaia di migliaia in ecomunali, nazionali ed europeeche cosa sono lae la democrazia. I grillini stanno prendendo per i fondelli i gonzi che li hanno seguiti. Hanno inventato un simil congresso solo per darsi altri mandati elettorali in più. Io pratico la democrazia da tempo e sono stato eletto in collegi uninominali, cone in qualsiasi modo con ogni legge elettorale.ile altre nullità avranno preso un centesimo dei voti di preferenza che io ho preso potranno parlare. Per ora taccia e si vergogni. Il movimento grillino ha rappresentato una parentesi oscura nella democrazia italiana, una pagina finalmente superata. Inseguono stipendi, da macchiette fallite e affamate, otterranno il nulla”.