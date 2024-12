Lanazione.it - Incidente in via Roma, auto ribaltata. Anziano resta incastrato nell’abitacolo

Leggi su Lanazione.it

Prato, 8 dicembre 2024 –stradale intorno alle 12,30 a Castelnuovo, in via: un uomo di 82 anni ha perso il controllo della suache è finita fuori strada, nel fossato, ribaltandosi su un fianco. L’è rimastoall’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla vicina caserma di via Paronese: i pompieri hanno stabilizzato l’e portato fuori il conducente dall’abitacolo, per poi affidarlo al 118 . Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche un’ambulanza e un’medica inviate dal 118 e la polizia municipale. L’uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.