Lanazione.it - Il primo caso in Italia della malattia del Congo potrebbe essere a Lucca. Indagini in corso

, 8 dicembre 2024 – E’ stato ricoverato per circa 10 giorni, dal 22 novembre al 3 dicembre, l’uomo rientrato adalcon sintomi riconducibili alla misteriosache sta colpendo una regione del paese africano. Il paziente, di cui non si conosce la nazionalità, manifestava una forma influenzale che ha fatto insospettire gli operatori del San Luca. I sanitari dell’ospedale lucchese hanno quindi prontamente informato l'Istituto Superiore di Sanità, che sta monitorando la situazione. I campioni prelevati verranno analizzati per capire l’esatta natura. L’uomo è stato in ospedale per qualche giorno, dopodiché è stato dimesso perché considerato guarito. "Abbiamo ricevuto dall'Istituto Superiore di Sanità la segnalazione che presso l'Ospedale San Luca diè stato ricoverato un paziente di rientro dalcon sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile a quella descritta negli ultimi giorni nel Paese africano.