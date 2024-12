Ilgiorno.it - I Les Votives e il rientro a Milano da rivelazione rock di X Factor 2024: “Aspettatevi novità”. Achille Lauro: sono pronti per grandi cose

, 8 dicembre– “Grazie mille per il supporto., vi aggiorneremo prestissimo”. Parola dei Les. La band chicdi, arrivata seconda alla combattutissima finale di X, in una storia su Instagram ha ringraziato chi li ha sostenuti nel loro percorso nel talent show di Sky e nell’ultima puntata in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli in una storia su Instagram, poco prima di prendere il treno per tornare a casa. La vincitrice di quest’anno è stata Mimì Caruso (della squadra di Manuel Agnelli, alla sua prima vittoria da giudice) ma anche il gruppo milanese ha lasciato il segno. Sui social in molti ricordano che anche i Maneskin arrivarono secondi, augurando al trio milanese lo stesso successo di Damiano e compagni. I Les(il cui nome è un riferimento all’essere “votati alla musica”)giovanissimi (25, 23 e 19 anni) “suonano insieme da un anno e mezzo ma sembra molto di più”, ha ricordato il loro giudice