Assad è morto in un incidente aereo La ricostruzione bomba dalla Siria

Momenti cruciali per il futuro dellanelle ore in cui i ribelli hanno preso anche Damasco. Secondo quanto riferitoReuters undella Syrian Air è decollato dall'aeroporto di Damasco intorno all'ora in cui la capitale sarebbe stata conquistata dai ribelli, secondo i dati del sito web Flightradar. Il velivolo ha inizialmente volato verso la regione costiera della, una roccaforte della setta alawita di Bashar al-, ma poi ha fatto una brusca inversione di rotta e ha volato nella direzione opposta per alcuni minuti prima di scompariremappa. La Reuters non ha potuto accertare chi fosse a bordo. Secondo due fontine c'è “un'alta probabilità chesia rimasto ucciso in un, poiché è un mistero il motivo per cui l'abbia fatto una brusca inversione a U e sia scomparsomappa, secondo i dati del sito web Flightradar”.