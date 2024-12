Ancora una tragedia della strada | Chiara si schianta col SUV Aveva solo 28 anni Inutili i tentativi di salvarla L’incidente lungo la superstrada Sora Ferentino

Leggi su Dayitalianews.com

Giovane donna perde la vita in un tragico incidente sulla superVeroli, superdirezione– Unasi è consumata nel primo pomeriggio sulla superall’altezza di Veroli, dove una giovane di 28Albanini, residente a Boville Ernica, ha perso la vita in un incidente. La vettura su cui viaggiava si è ribaltata, terminando la corsa contro lo spartitraffico.La dinamica delL’auto, per motiviin fase di accertamento, ha perso il controllo, ribaltandosi più volte prima dirsi contro lo spartitraffico. Nel, il conducente del veicolo, anch’egli di Boville Ernica, è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari.Tempestivo intervento dei soccorritoriSul luogo delsono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi di soccorso.