Game-experience.it - The Game Awards 2024 includerà annunci “molto importanti”, secondo alcuni leaker

Leggi su Game-experience.it

Quando manca sempre meno ai The, ecco spuntare in rete delle indiscrezioni che voglionoin programma all’evento condotto da Geoff Keighley.Lo show condotto dal giornalista si prea infatti come uno degli eventi più emozionanti per il mondo videoludico, consentendo ai fan di vivere non soltanto una serata celebrativa dell’anno videoludico appena trascorsi, con tanto di premi assegnati ai giochi migliori, ma anche di gustarsi tutta una serie die novità di spessore.Proprio in tal senso questa edizione promette di essere particolarmente memorabile. Difattiil giornalista Andy Robinson di VGC, lo show potrebbe includere “DAVVERO”, una dichiarazione corroborata in seguito anche da Tom Warren di The Verge.I dettagli su cosa verrà svelato sono ancora avvolti nel mistero, ma le aspettative sono alte.