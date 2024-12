Lapresse.it - Napoli, da ‘Criature’ a ‘Uonderbois’: l’attore Gennaro Filippone si racconta

sia LaPresse., napoletano, classe 2009, è uno dei protagonisti del filmdi Cécile Allegra, uscito al cinema il 5 dicembre, e della serie tv ‘Uoderbois’, uscita su Disney+ il 6 dicembre. Un’ondata di successo a soli 15 anni: “Sono giorni importantissimi per me, sto accogliendo l’onda del momento”.A sentirlo parlare, sembra un attore già navigato: “Quando lavoro per un progetto mi focalizzo al 101% sul progetto e non sulla vita sociale. La scuola è importantissima, cerco di non trascurarla e stare al passo ma faccio poca vita sociale nei momenti in cui giro sul set”,. Ora, però, è il momento di festeggiare: “Tra le due uscite sono giorni importantissimi per la mia carriera.lo vedremo tutti insieme al cinema, con amici e parenti, perho organizzato una grande festa a casa, per vedere tutti assieme le puntate in tv”.