Secoloditalia.it - Muore di freddo cacciato dalla casa di un attivista anti sfratti. Speranzon: “Dalla sinistra solita ipocrisia”

Leggi su Secoloditalia.it

Tiene banco la tragedia di Marco Magrin, morto diin un garage a Treviso. Era statodal suo appartamento che per un beffardo risvolto del destino sarebbe di proprietà di Andrea Berta,trevigiano del Centro sociale Django e dell’associazione Caminantes. Questi gli slogan con cui l’associazione, con Berta in prima linea, aveva fatto irruzione nel bel mezzo del consiglio comunale una settimana fa. “Basta! Basta persone in strada!”. “Siamo arrabbiati e sconvolti, accoglienza degna! Accoglienza subito!”. “Laè un diritto!”. “Impensabile lo sfratto!”. “Laè un diritto fondamentale”. E ancora: “Case, accoglienza e servizi per tutt*”, con l’immancabile asterisco inclusivo. Ma stavolta non sono stati inclusivi con il povero Marco Magrin. E’ nato un contenzioso tra il Comune di Treviso e il sindaco leghista Mario Conte; che ha annunciato verifiche da parte della Polizia locale e un esposto per chiarire le responsabilità del proprietario di