Mit, intervento per chi guida e la prende cannabis terapeutica

Alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto sicurezza stradale, il 14 dicembre, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato una lettera ai ministri di Interno e Salute, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci e al sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano: obiettivo la tutela delle persone in cura con sostanze psicotrope con protocolli terapeutici, sotto controllo medico (un esempio è la). La nuova norma, che contiene la delega per la modifica organica del Codice della strada, infatti, incide tra l'altro sull'articolo 187, che disciplina le sanzioni per lasotto l'effetto di droghe.