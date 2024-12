Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Sainz svetta nella Q2 e Leclerc eliminato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Ci si prepara a un time-attack infuocato e capiremo anche quanto margine ha la McLaren, come è parso di capire.15.49 E ora spettarà solo atenere alto il vessillo della scuderia di Maranello.15.48 Clamoroso perche stava facendo bene in termini di prestazione, ma questo track-limits lo priva della Q3.15.47 Dovendo partire ultimo,potrà sfruttare qualche agevolazione in termini di set-up, gomme e motore.15.45 Una beffa clamorosa per la Ferrari, per questa cancellazione. Vedremo se la Rossa riuscirà a fare un ricorso al volo. Pertanto,, Verstappen, Hulkenberg, Gasly, Norris, Piastri, Alonso, Russell, Bottas e Perez.15.44 NOOOO!!!! Cancellato il tempo die quindi14°. Altro colpo tremendo per la Ferrari, che partirà ultimo.