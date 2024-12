Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Ferrari in cerca di soluzioni, McLaren favorita. Dalle 15.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Servirà una specie di miracolo sportivo alla, visto che Leclerc nella migliore ipotesi inizierà domani dall’undicesima piazzola.14.13 Nella giornata di ieri è arrivata la penalità ai danni di Charles Leclerc, per la sostituzione del pacco batterie, costata 10 posizioni in griglia. Un sanzione pesantissima per le ambizioni della scuderia di Maranello.14.12 Lasi presenta a quest’ultimo week end con 21 lunghezze di ritardo dalla vetta della graduatoria dei costruttori, occupata dallae devere un’impresa titanica.14.11molto importanti ci aspettano a Yas Marina, visto che in gioco ci sarà la composizione dell’ultimo schieramento di partenza della stagione.14.10 Buon pomeriggio e bentrovati alladelledel GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondialedi F1.