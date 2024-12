Bergamonews.it - L’Isis Romero di Albino contro la mafia: il nostro viaggio a Palermo

. Se pensate che lasia stata ‘semplicemente’ una fase della storia italiana della seconda metà del Novecento e che riguardi solamente alcune delle stragi più conosciute, vi state sbagliando. Lapurtroppo è molto di più, ha una storia e uno sviluppo molto più antico di quanto si possa pensare e ancora oggi rimane uno dei problemi, se non il problema maggiore, delStato, della nostra economia, della nostra società e della nostra politica.Lo abbiamo capito noi, studentesse e studenti della 5U dell’istituto scolastico Isisdi, grazie a un emozionantedi istruzione organizzato dall’associazione “AddioPizzo Travel” a inizio novembre nella città di. È per questo motivo che vogliamo condividere alcune delle nozioni che abbiamo appreso e i sentimenti che permangono in noi grazie a questa visita, perché ignorare il fenomeno di criminalità organizzata che colpisce il Meridione e l’Italia intera, o addirittura pensare che ciò sia una cosa passata, è la condizione perfetta per i capi criminali mafiosi per agire e continuare a esercitare il loro potere ingiusto e illegale.