“La mia versione sul delitto del macellaio

Faenza (Ravenna), 7 dicembre 2024 – Lui si sarebbe limitato a rispondere ad alcune domande degli inquirenti; e comunque non avrebbe mai fatto nomi di stranieri. Come è noto, ci sono le rivelazioni di un pregiudicato per reati contro il patrimonio e per associazione per delinquere di stampo mafioso dietro all’impulso sul caso della morte del64enne Domenico Montanari dell’’Antica Macelleria Bandini’ di Faenza. Ovvero se di recente il gip Janos Barlotti ha chiesto l’imputazione coatta per omicidio volontario pur a fronte di una richiesta di archiviazione della procura, è per quanto riferito da un detenuto che si trovava nel carcere di Ferrara proprio mentre vi era custodito pure il 55enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli (avvocato Gabriele Bordoni), indagato assieme al 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del 55enne (avvocato Luca Donelli).