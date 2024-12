Lettera43.it - Il caro vita a Milano e il tweet di Jonathan Bazzi: il racconto della settimana

Leggi su Lettera43.it

Mentre il Corvetto brucia, gli antagonisti si preparano all’ennesima contestazione di piazza per la PrimaScala e Fedez dissa sulla sicurezza Beppe Sala, si abbatte suanche il grido dello scrittoreche in un, ancora una volta, si lamenta dei prezzi folli e totalmente fuori controllo che ormai comandano in una città ogni giorno più invivibile. Anon è solo un problema di case: panini a 20 euro, lezioni di yoga (di gruppo, di un’ora e mezza) a 30 euro, un aperitivo in due in stazione a Cadorna 40 euro. Come si fa a vivere così? È stucchevole lamentarsi a oltranza, siamo d’accordo, ma ogni mese che passa la morsa.—(@) December 3, 2024Da dietro il bancone del bar chiacchiero con Carlo B, archistar, baby pensionato, abbronzato anche in inverno, che vota convintamente a sinistra da una