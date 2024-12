Ilnapolista.it - Il campo ha detto che le riserve della Lazio sono più affidabili di quelle di Conte (Gazzetta)

Ilhachepuò fare affidamento su 13-14 calciatori, lepiùDa quando c’è Antonioin panchina, laè più attenta al Napoli e la considerazione del tecnico (anche i rapporti personali contano) fa sì che la squadra venga tenuta in maggiore considerazione. Oggi c’è un commento di buon senso, ragionevole, a firma Andrea Di Caro.Scrive la:Se-Napoli in Coppa Italia doveva permettere ad Antoniodi fare delle valutazioni sulle sue “seconde linee”, beh non devono essere state rassicuranti. Eliminazione con un netto 3-1 e prestazione che ha evidenziato l’ampissima forbice tra i titolari e le. A rendere più amara l’analisi il fatto che davanti c’era unaaltrettanto imbottita di alternative. Sintesi: ledi Baronipiùdidi