I ragazzi irresistibili Mercatini Omar Pedrini e mostre | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “I” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa,e villaggi di Natale, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, il teatro canzone conal Qoelet e.Da annotare, inoltre, “Queen Forever” a Colognola, “Note di luce” alla chiesa di Sant’Anna domenica e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 7 e domenica 8 dicembre.BERGAMOSABATO 7 DICEMBRE– Torna il “Mercatino della Malpensata”– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di Natale”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babbo Natale in Piazza Vittorio Veneto– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– “Demoni – Frammenti” allo Spazio Caverna– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– A Colognola in scena “Queen Forever”– A Redona spettacolo di teatro canzone con– Alla Carrara tre serate dedicate agli under 30 (e non solo)– Teatro Donizetti, al via la Prosa con Umberto Orsini e Franco BranciaroliDOMENICA 8 DICEMBRE– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di Natale”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Flea Market – Natale edition al Polaresco– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babbo Natale in Piazza Vittorio Veneto– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Teatro Donizetti, al via la Prosa con Umberto Orsini e Franco Branciaroli– “Demoni – Frammenti” allo Spazio Caverna– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– “Col cavolo – Xmas edition” al Daste– “Note di luce”: alla chiesa di Sant’Anna musica e solidarietà