Crisi moda | cassa integrazione estesa alle imprese artigiane sotto i 15 dipendenti

Mentre ladel sistemapeggiora, arriva laanche per lei 15del comparto della meccanica per accessori. L’emendamento al decreto 160 è stato approvato dalla commissione Lavoro della Camera dei Deputati. A presentarlo i deputati di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, Chiara La Porta e Fabio Pietrella. Grazie a questa, possono accedere alla cig straordinaria anche le piccole aziende del settore, le più in difficoltà con la. "L’emendamento al decreto d’urgenza 160 – ha detto La Porta – a mia firma e quelle dei colleghi, il presidente della commissione Rizzetto e il responsabiledi Fratelli d’Italia Pietrella, prevede l’allargamento dellain deroga, con un conseguente aumento delle risorse che erano state previste a fine ottobre, a ulteriori settori colpiti dalladellache sta affliggendo anche molti distretti toscani.