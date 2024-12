Ilfattoquotidiano.it - “Cena e sauna tutto gratis, ci pagano per fare i turisti”, l’inchiesta della tv albanese sui poliziotti assegnati al centro migranti di Shengjin

Era giàprevisto. Che potesse andare così era quasi scontato. Quando a inizio novembre emerse che sarebbero stati spesi 9 milioni di euro per ospitare in un resort con spa per gli agenti impegnati nella gestione dei centri per il trattenimento deidi Shëngjin e Gjadër, peraltro ancora vuoti a causa delle mancate convalide dei trasferimenti da parte dei giudici di Roma, le polemiche e le proteste dell’opposizione non erano mancate. Oggi viene confermato da una trasmissione tvPiranjat le forze dell’ordine sono davvero poco impegnate e decisamente consapevoli diuna vacanza più che lavorare.“Ciper”, con “colazione,”, perché “paga il governo italiano” riferiscono ai giornalisti albanesi che con l’ausilio di una camera nascosta hanno intervistato alcuni agentipolizia italiana in servizio aldie alloggiati in uno degli alberghi individuati dal ministero dell’Interno per ospitare le forze dell’ordine.