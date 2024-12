Panorama.it - Arbitri e Milan, da Fonseca illazioni inaccettabili

Nel fine settimana della solidarietà agliper le continue aggressioni subite nelle serie minori, tutti in campo con un segno nero sul volto, a Bergamo è andato in scena lo spettacolo (poco raccomandabile) di un allenatore che ha spiegato la sconfitta della sua squadra con un duro attacco al direttore di gara.Lo sfogo dinel post di Atalantaè stato durissimo nei modi e gravissimo nei contenuti. Il tecnico rossonero non si è limitato a contestare la decisione sul primo gol dell’Atalanta, esercizio legittimo per tutti. Ha evocato mancanza di rispetto prolungata nei confronti suoi e del, una direzione di gara che ha orientato la partita e ha pure fatto riferimento ai precedenti del direttore di gara della sfida, citando il grave errore al Var di meno di un mese fa.