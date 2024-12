Ilfattoquotidiano.it - Antiriciclaggio al palo: il Registro italiano dei titolari effettivi finisce su un binario morto. La Corte Ue non si esprimerà prima del 2026

Resta su unildei, strumento previsto dalla V direttiva Uedel 2018 e ancora inattuato in Italia. A un anno dai primi ricorsi al Tar contro l’obbligo per società, fondazioni, associazioni e trust di inviare alle Camere di Commercio le informazioni necessarie per alimentare la nuova sezione deldelle Imprese, i tempi sono destinati ad allungarsi alle calende greche. Prestanome, fiduciari ed evasori che riciclano offshore possono continuare a dormire sonni tranquilli.Ieri, come riporta Il Sole 24 Ore, ladi giustizia europea – a cui il Consiglio di Stato in ottobre aveva rimesso la questione pregiudiziale – ha deciso per il rigetto dell’istanza di trattazione accelerata nelle cause pregiudiziali riunite, nate dai ricorsi di Assoservizi Fiduciari e altre società fiduciarie.