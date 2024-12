Ilrestodelcarlino.it - Una Categoria Seconda a nessuno. A Sant’Angelo derby grandi numeri

Nel girone A al comando c’è sempre l’Olimpia Macerata Feltria che nelle undici gare fin qui disputate ha conseguito 10 vittorie e 1 pareggio collezionando 31 punti. Sulla sua scia con 2 punti in meno (anche lei imbattuta) l’Avis Sassocorvaro. Al terzo posto a meno 10 il Casinina. Non hanno mai vinto la penultima (Santangiolese) e l’ultima (Montelabbate). La stracittadina tra Vadese- Santangiolese ha visto primeggiare i primi (in gol Zaaraoui). Quanto era sentita la partita lo dimostra la presenza del pubblico: 450 tifosi. Idel girone A. Più gol di tutti gli ha segnati l’Olimpia Macerata Feltria (25), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (6). Prima vittoria casalinga della stagione per il Ca Gallo. La differenza tra la cima e la coda è ora di 29 punti. 21 le reti dell’ultimo turno, 8 le vittorie di cui ben 5 in trasferta.