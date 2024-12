Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, Lady Golpe non si presenta in aula in Tribunale: “Io vittima di torture e minacce”

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Dovevarsi in, chiamata a deporre dalla difesa di Marco Toffaloni, l’ex ordinovista veronese da anni cittadino svizzero, imputatodi, all’epoca sedicenne. Ma non si è vista. Il presidente del collegio, Federico Allegri, ne ha disposto l’accompagnamento coatto il 19 dicembre. È, al secolo Donatella Di Rosa, oggi 65 anni, chiacchierata e piacente signora nota per le sue rivelazioni - poi giudicate infondate - su un presunto colpo di Stato architettato tra gli anni ‘80 e ‘90 da militari, tra cui l’ex marito, colonnello dell’esercito Aldo Michittu e il comandante Franco Monticone, suo amante, con il neofascista dei Nar Gianni Nardi. Nulla fu provato, eccetto le calunnie, che le costarono il carcere. Di Rosa è tornata in auge un paio di anni fa, come teste nell’inchiesta sugli esecutori dall’ex comandante del Ros, il generale Massimo Giraudo.