Statale 36 e Regina odissea sulle strade | gli imprenditori chiedono interventi

Dubino, 7 dicembre 2024 – Un confronto con le istituzioni per analizzare le criticità e per capire quali saranno le prospettive per la36 e della 340. Il recente incidente avvenuto a Sorico, sul Ponte del Passo, con la conseguente interruzione della viabilità tra la Valtellina e l’Alto Lario, ha fatto riemergere la fragilità del sistema stradale. L’incontro, promosso daglidella Bassa Valle e dell’Alto Lario col supporto organizzativo di Confartigianato Imprese Sondrio e Confindustria Lecco, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni competenti e la comunità riguardo le difficoltà che queste arterie vitali presentano per il trasporto merci, il trasporto persone e per la sicurezza di tutti gli utenti. L’incontro aperto al pubblico si terrà il 13 dicembre a partire dalle 16.