Palermotoday.it - Servizi ambientali, Fit Cisl primo sindacato alla Rap e in provincia di Palermo

Leggi su Palermotoday.it

La Fitconferma di essere ilnel settore Igiene Ambientale ae in. A confermarlo il voto espresso il 3 e il 4 dicembre dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle aziende del territorio. In 2267 sono stati chiamati al voto per eleggere Rsu e Rlssa, l’affluenza.