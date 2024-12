Sport.quotidiano.net - Serie A, 15esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite

Milano, 6 dicembre 2024 - Archiviata per il momento la Coppa Italia, è di nuovo tempo di campionato. LaA si appresta a vivere la suanumero 15, che verrà inaugurata oggi da Inter-Parma. In serata poi ecco quello che si annuncia essere uno dei match più interessanti di, visto che a Bergamo scenderanno in campo Atalanta-Milan. Il programma del sabato comincia con Genoa-Torino. La Juventus successivamente ospita il Bologna, che ritrova da avversario l'ex Thiago Motta, e la Roma accoglie il Lecce, in quello che al momento ha tutti i connotati di uno sconto salvezza. Dopo quanto accaduto a Bove e l'eliminazione dalla Coppa Italia, la Fiorentina prova a ripartire contro il Cagliari. Importanti le sfide nelle zone basse della classifica fra Verona ed Empoli e fra Venezia e Como.