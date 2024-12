Secoloditalia.it - Roma, sul bambino precipitato dal 10º piano i pm indagano per istigazione al suicidio: incidente o gesto volontario?

Il volo nel vuoto. La disperazione del papà che lo trova inerme al suolo. E poi l’arrivo del 118, con il 12enne che non dà segni di vita, e i sanitari che cominciano il loro intervento sul posto. Poi la corsa in ospedale e l’arrivo in codice rosso al Bambin Gesù dopo, dopo un’ora dall’arrivo, il piccolo viene dichiarato morto. Una tragedia, quella che si è consumata ieri con la morte del ragazzino di 12 anninel pomeriggio di un giovedì che sembrava come tanti dalla finestra della sua abitazione al decimodi uno stabile nel quartiere Collatino, su cui orai pm.di 12 annidalla finestra: la Procura apre un fascicoloLa procura diha aperto un fascicolo sulla terribile vicenda di Via Igino Giordani nella periferia dell’area est della capitale.