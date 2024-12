Anteprima24.it - Rifiuto selvaggio: controlli e sanzioni della polizia municipale a Salerno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella tarda serata di ieri, giovedì 5 dicembre, si è svolta un’ulteriore operazione di controllo, che si va a sommare a quelle effettuate nei giorni scorsi e che ha interessato, in modo particolare, via Luigi Guercio. Diverse le verifiche di errati conferimenti e leche la, al lavoro in collaborazione con gli operatori diPulita, ha rilevato nei confronti di più amministratori di condominio e utenze commerciali. I, effettuati a tutela del decoro urbano e di chi rispetta con puntualità e correttezza le regoleraccolta differenziata, sono resi possibili da uno sforzo del corpo diche garantisce la sua presenza con un impegno extra orario ordinario.“Il nostro ringraziamento va a chi si impegna ogni giorno con noi a fare in modo che civiltà e il rispetto dell’ambiente siano la priorità – ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico diPulita- un grazie va allae ai cittadini e a tutti quelli che contribuiscono a garantire una città pulita e accogliente, soprattutto nel periodo in cuiè sotto gli occhi di migliaia di visitatori che la scelgono per le loro vacanze festive”.