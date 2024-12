Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Murisier vicino alla vittoria, italiani non all’altezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.44 La gara prosegue senza lo stop dopo i 30. Nils Alphand inizia con soli 20 centesimi di ritardo in vetta, quindi perde un secondo prima di metà pista. Il francese chiude 22° a 2.23.20.42 Christof Innerhofer chiude il gruppo dei 30. Parte con 56 centesimi di ritardo in vetta, quindi diventano 2 secondi a metà pista. L’altoatesino prosegue in una prova negativa e chiude 26° a 3.22.20.40 Adrien Theaux si ferma in 24a posizione a 2.70. Con il 30 tocca ora a Innerhofer!20.38 Elian Lehto non va oltre la 29a posizione a 2.97 da. Tocca ora ad Adrien Theaux!20.36 Daniel Danklmaier inizia subito malissimo e lascia 2.31 in vetta. Chiude 24° a 3.76. Gara da dimenticare. Al via ora il finlandese Elian Lehto (28).20.35 Ci siamo! Daniel Danklmaier è al cancelletto! Si riparte!20.