Ilrestodelcarlino.it - Il Valli sembra il music hall Marabù. Serata di gloria con i big anni ’80

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La macchina del tempo si è fermata per una sera al. Et voilà, mercoledì scorso, il teatro è diventato una discoteca animata da una foresta di braccia levate in aria che si muovevano al suono dellaa targatasettanta, ottanta e novanta. Successo da sold out per “Marabu’ Glory Days”, labenefica per CuraRE Onlus (Deanna Ferretti e Roberta Castagnetti) a sostegno di Mire. Le chiome un po’ incanutite dei signori di mezza età e il fianco un po’ più morbido delle ex ragazze che frequentavano l’iconico locale di Villa Cella, non hanno spento l’entusiasmo e la voglia di esserci. Al loro fianco di alcuni di loro, i figli, giovanissimi e curiosi di conoscere quel luogo così evocativo, dove mamma e papà si sono incontrati. Bello vedere le generazioni dialogare tra di loro.