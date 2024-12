Il treno dei bambini la spiegazione del finale | Cosa succede al violino di Amerigo?

Leggi su Cinefilos.it

Ildei, ladelaldi?Ildei(la nostra recensione) di Netflix è il film italiano emotivamente avvincente che racconta una storia fondamentale dell’Unità d’Italia negli anni ’40. Il bambinocresce a Napoli dopo la seconda guerra mondiale, mentre la città soffre la povertà e la fame., otto anni, cresce a Napoli dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre la città soffre di povertà e fame. Tuttavia, una prospettiva brillante si presenta quando ai genitori viene offerta l’opportunità di mandare i figli a Modena, dove una nuova famiglia si prenderà cura di loro per alcuni mesi. Per questo, nonostante la difficoltà di dire addio a suo figlio, Antonietta fa saliresui Treni della Felicità per condurlo verso un futuro più luminoso.