Francia Le Pen avvisa Macron | Posso sfiduciare anche il prossimo premier

Marine Le Pen ha risposto alle polemiche seguite alla sua decisione di sostenere la sfiducia al governo di Michel Barnier, che ha portato alla sua caduta. In un’intervista a Le Figaro, la leader del Rassemblement National ha dichiarato: «Nessuno pensi che avrò d’ora in poi le mani legate.tranquillamente votare un’altra mozione di sfiducia a un governo». Le Pen ha respinto l’idea di un cambiamento di atteggiamento e ha criticato duramente l’intervento televisivo di Emmanuel, definendolo «pericoloso» e accusandolo di insultare i deputati dell’Assemblée Nationale. «Quando dice che la maggioranza dell’Assemblée, quindi la maggioranza del popolo, è irresponsabile, fa un’offesa. È un atto senza precedenti, del quale avrebbe potuto fare a meno», ha affermato.Le Pen: «Che i socialisti si vendano per un piatto di lenticchie non è sorprendente»Riguardo ai rapporti tra le forze politiche, Le Pen ha preso di mira il Partito Socialista, accusandolo di tradire i propri valori: «Che il Partito socialista si venda per un piatto di lenticchie non è, in sé, molto sorprendente».