Inter-news.it - Fantacalcio, analisi e consigli 15ª giornata di Serie A: chi schierare in Inter-Parma

Leggi su Inter-news.it

La redazione di-News.it presenta la nuova rubrica dedicata al. Dopo l’e gli approfondimenti per tutta la quindicesimadiA, in questo articolo ci focalizzeremo in particolare sulle partite e i giocatori dell’. In vista della quindicesimadi campionato, il nostro team di esperti si concentra su, in programma oggi alle ore 18.30.– QUINDICESIMADIALA PARTITA – Per la quindicesimadi campionato, analizzeremo, che si disputerà venerdì 6 dicembre ore 18.30. La nostra rubrica sarà il tuo alleato ideale per capire quali giocatorie quali invece potrebbero deludere le aspettative. Ti invitiamo a seguirci su-News.it per non perdere le ultime novità eutili per affrontare ognidi campionato.