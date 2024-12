Oasport.it - F1, Verstappen risponde a Russell: “Continua a mentire, è uno che pugnala alle spalle”

Leggi su Oasport.it

Prosegue anche nel media day alla vigilia del weekend di Abu Dhabi il botta e risposta tra Maxe George, dopo i fatti dello scorso sabato in Qatar che hanno incrinato (forse definitivamente) il loro rapporto. Entrambi i piloti sono tornati infatti a parlare dell’episodio, con l’inglese della Mercedes che ha definito il quattro volte campione iridato un bullo per averlo minacciato di farlo finire fuori pista in gara.La risposta dell’olandese della Red Bull non si è fatta attendere: “Già questo non è corretto. Ma sapete, queste cose non mi sorprendono. Io dico solo la mia opinione su come è lui. Ovviamente non è contento, ma è la stessa cosa che ha fatto con i commissari sportivi.e mettere insieme cose che non sono corrette. È uno chesp. Per me non ha importanza.