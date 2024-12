Iltempo.it - "Conte uomo giusto per il Pd": Grillo all'attacco. La lettera di referenze a Schlein

Unain busta chiusa inviata al Nazareno "all'attenzione di Elly" e per "copia conoscenza", con ironia, a "corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4." del Partito democratico. A scriverla è Beppee l'oggetto ne anticipa inuti: "di referenza per candidatura di Giuseppe". La missiva, visionata da LaPresse, spiega in apertura il senso dell'iniziativa: "Gent.ma Elly. Le scrivo questadiperché ritengo che Giuseppe(simpaticamente Oz) sia la persona giusta per guidare il Partito Democratico o, se preferite, di una delle sue correnti". Il fondatore del Movimento 5 Stelle, attingendo al suo gusto per il paradosso, sottolinea infatti che "ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal Movimento 5 Stelle al Pd, contribuendo in modo significativo al rafforzamento della vostra base elettorale".