Conte | Favoriti senza nessuna coppa? Scorciatoie non esistono

e la lotta scudetto, con il suo Napoli adessodi mezzo, vista l’eliminazione dallaItalia. Messaggi a Marotta e all’Inter.TURNOVER NECESSARIO – Antonio, a Mediaset, ha commentato la sconfitta del suo Napoli contro la Lazio per 3-1 allo Stadio Olimpico di Roma. Questa la sua risposta sulla formazione schierata: «Dovevamo fare una scelta: tanti giocatori non avevano avuto occasione di giocare una partita ufficiale se non contro il Palermo, per un percorso di crescita bisognava testare questi calciatori, che si danno l’anima in settimana ed è merito anche loro se siamo partiti bene in campionato. C’è dispiacere, ma al tempo stesso c’era la necessità di fare delle valutazioni. Anche in un percorso uno deve capire il livello della rosa e a che punto sta».e la lotta scudetto: frecciatine ancora all’Inter e a Marotta?FRECCIATINE – Su Mediaset, pongono una giusta domanda: ovvero, seneanche laItalia di mezzo, il Napoli possa diventare la favorita per lo scudetto.