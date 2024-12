Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4. Il sindaco rassicura: “In corso uno sciame sismico, non ci sono criticità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadi3.4 è stata registrata stamattina alle ore 5,33 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra Pozzuoli e Bagnoli, nell’area dei. L’epicentro del sisma è stato localizzato proprio nel comune di Pozzuoli (Napoli), nei pressi di via Gerolomini, a una profondità inferiore a 1 km e il sisma è stato avvertito dalla popolazione fino ai quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Laè stata preceduta da un altro sisma di1.9 alle ore 1,59.Al momento non si registrano danni a persone o cose. “Non c’è nessuno per strada, da quanto risulta alla Polizia municipale e ai volontari della Protezione Civile – ha dichiarato all’Adnkronos ildi Pozzuoli, Gigi Manzoni –.