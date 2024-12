Ilgiorno.it - Battisti e Dalla acustici per aiutare Emergency

Un omaggio ai due Lucio della musica italiana, due grandi artisti che hanno saputo rinnovare la canzone d’autore mescolandola con la libertà del jazz e con l’energia del rhythm’n’blues e del rock, guardando anche alle esperienze d’oltreoceano. Domenica alle 21 a Lissone andrà in scena il concerto dal titolo “Lucio & Lucio“, che proporrà i brani più belli di Lucioe di Lucioreinterpretati in chiave acustica, con una formula intima ma coinvolgente: a salire sul palco dell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, il duo formatocantante Laura B e dal musicista Nicola Gallo. Ingresso a offerta libera, con il ricavato che verrà devoluto a sostegno delle attività di. Consigliata la prenotazione al 328.67.19.167. L’iniziativa è organizzata dall’associazione lissonese EquiGas insieme al gruppo monzese di, in collaborazione col Comune.