Bando per nuove attività commerciali

Il Comune di Santa Sofia ha pubblicato unper la concessione di contributi a fondo perduto per l’apertura di. Sono ammesse sia leimprese, sia le imprese già esistenti che intendono aprire una nuova unità locale, qualificate come micro imprese e insediate in un locale caratterizzato da vetrine e accesso sulla pubblica via. Requisiti indispensabili sono l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e l’aver avviato un’impresa per l’esercizio di una(anche tramite subingresso a precedenteesistente) nel comune di Santa Sofia dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024. "Quando si accende una luce, dietro una vetrina è sempre un segnale positivo – dichiara Laura Facciani, consigliera con delega alleproduttive –. In un momento che vede un trend in crescita dei consumi online e nei grandi centri, mantenere vivo un paese è una scommessa.