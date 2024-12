Movieplayer.it - AFI Awards 2024: Anora, Emilia Pérez e Wicked tra i migliori film, The Penguin e Shogun tra le serie

Leggi su Movieplayer.it

Svelate letv e idell'anno secondo l'AmericanInstitute, che quest'anno premia la diversità segnalandoindie, autori affermati e generi vari. Arriva la tradizionale classifica dei 10e delle 10tv dell'anno stilata dall'AmericanInstitute. Selezione che, come sottolinea Variety, riflette la varietà di generi, budget e piattaforme. Per quanto riguarda i, la classifica premia titoli e autori indipendenti comedi Sean Baker e The Brutalist di Brady Corbet), registi affermati A Complete Unknown di James Mangold e Dune: Parte Due di Denis Villeneuve, ma anche titoli come Conclave e il musicale la prova da regista di Jesse Eisenberg, A Real Pain. Nell'ottica della stagione dei premi, isegnalati dall'AFI .