8 dicembre, omaggio del Papa Francesco alla Beata Vergine per la festa dell’Immacolata

Leggi su Funweek.it

Domenica 8, migliaia di romani si riverseranno in piazza Mignanelli per renderestatuaConcezione.Come da tradizione, saranno i Vigili del fuoco ad aprire le celebrazioni, salendo fin sulla cima del monumento alle prime luci dell’alba per deporre una corona di fiori. Nel pomeriggio, alle 16, sarà il turno diche, accolto dal sindaco Gualtieri e dal cardinale Reina, si uniràfolla in preghiera. Un appuntamento imperdibile per vivere la magia del Natale nella Città Eterna.ViabilitàDomenica, 8, in occasione della FestivitàConcezione, poco dopo le 15farà visitaBasilica di Santa Maria Maggiore per rendereall’immagine “Salus Populi Romani”, Successivamente (15,45 circa), raggiungerà piazza Mignanelli, accanto a piazza di Spagna, per omaggiare la statua dellaMaria.