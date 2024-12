Bergamonews.it - Torna “Merry Queermas”, festa natalizia di raccolta fondi dell’Associazione Immaginare Orlando

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Non c’è Natale, a Bergamo, senza la serata: tradizionale, occasione diper le attività formative a cura della stessa Associazione, che anticipa il Festivaldi cui il prossimo maggio ricorre il 12esimo compleanno.Appuntamento mercoledì 11 dicembre, dalle ore 20, nella sala cinema Lo Schermo Bianco a Daste. Come da tradizione, protagonista sarà un film cult che a vario titolo è entrato a far parte della cultura queer e LGBTQIA+: quest’anno L’indiscreto fascino del peccato di Pedro Almodóvar (Spagna 1983, 100’), dissacrante capolavoro del grande regista spagnolo che sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli italiani.Presentato al Festival di Venezia del 1983, dove fece scalpore dividendo la critica, il film ha per protagonista Yolanda, cantante di night club che, dopo la morte per overdose del compagno, cerca rifugio nel convento delle Redentoras humilladas.