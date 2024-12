Thesocialpost.it - Stellantis, Calenda attacca Schlein: “Non dici nulla sulla crisi perché Stampa e Repubblica sono giornali del Pd”

Leggi su Thesocialpost.it

Ladi, la multinazionale automobilistica di proprietà della famiglia Elkann, sta provocando un terremoto di polemiche in Italia. Protagonista indiscusso delle baruffe è Carlo. Il leader di Azione prima si scontra in tv a Dimartedì con Francesco Storace. Poi, non contento, pubblica un video sui suoi canali social in cui lancia pesantissime accuse all’indirizzo della segretaria del Pd Elly.Leggi anche:durissimo con Storace, scontro a Dimartedì: “Bulletto fascista, datte ‘na calmata”Il video dicontro“Domenica alle 8 di sera è uscita la notizia che ha travolto un pò tutti i media mondiali, cioè cheha cacciato il suo amministratore delegato. – esordiscenel video pubblicato sui social – Stamattina è giovedì, è giovedì intorno alle 11 di mattina, Ellynon ha pronunciato una parola”.