Ilrestodelcarlino.it - Silvio Amatucci morto in casa a 53 anni: ucciso da un’emorragia ad Ascoli

Piceno, 5 dicembre 2024 – Un uomo di 53, è stato trovatonella sua abitazione nel quartiere di Porta Maggiore adPiceno. A causare il decesso sarebbe stata una emorragia provocata da una profonda ferita nella zona inguinale. Sulle prime si era ipotizzato che la morte potesse essere stata generata da un malore, ma la presenza di sangue ha immediatamente fatto scartare questa pista. Sul posto hanno compiuto accertamenti agenti della Squadra mobile della Questura di, coadiuvati dai colleghi della Scientifica. Sembra esclusa un’aggressione, si valuta l’ipotesi di un incidente domestico. In corso le indagini anche per verificare che possa essersi trattato di un gesto autolesionistico.era molto conosciuto in città, anche per la sua passione per l'calcio.